مخاطر التخلي عن السكر بالكامل

موسكو-سانا

يمكن أن يؤدي التخلي عن الحلويات إلى عدد من الأمراض بما في ذلك التهاب المفاصل والتخثر.

ونقل موقع وكالة سبوتنيك الروسية عن اختصاصية التغذية يلينا يولوكونيكوفا قولها إن “الاستهلاك المفرط للأطعمة مع السكر يهدد تطور عدد من الأمراض الخطيرة، ولكن لا يمكنك التخلي عن هذا المكون تمامًا”.

ووفقًا للاختصاصية فإن الأشخاص الذين تخلوا تمامًا عن السكر واستبعدوه من النظام الغذائي قد يعانون من مشاكل في الأعضاء الداخلية، مثل الكبد أو الطحال، ومن الممكن أيضًا تطور التهاب المفاصل والتخثر أو ظهور ميل إلى الاكتئاب.

ولفتت الاختصاصية إلى أنه إذا تم استبعاد السكر تمامًا من النظام الغذائي، فسوف تتدهور وظائف المخ، وقد تحدث مشاكل في الذاكرة.

في الوقت نفسه أكدت تولوكونيكوفا أنه لا يجب التخلي عن الحلويات تمامًا، لأن قطعة من الشوكولاتة بعد الغداء ستفيد، وإذا كان الشخص يهتم بلياقة جسمه فيجب عليه تناول الفواكه المجففة والفواكه المسكرة.

ومع ذلك يمكن الحصول على السكر الضروري للعمل الطبيعي للجسم، ليس فقط من الحلويات، بل أيضاً تعد الخضروات مصدرًا ممتازًا للسكر ومنها الفلفل الحلو أو الشوندر أو القرنبيط أو الذرة أو البصل.