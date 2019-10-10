وفاة امراة وإصابة أخرى بحادث سير في مدينة حمص

حمص-سانا

توفيت امراة وأصيبت أخرى صباح اليوم جراء حادث سير في حي الأرمن الجنوبي وسط مدينة حمص.

وذكر مصدر في شرطة محافظة حمص لمراسل سانا إن سيارة سياحية خاصة صدمت صباح اليوم سيدتين ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى نقلت إلى مشفى الباسل بحي الزهراء مشيرا إلى أن سبب الحادث عدم الانتباه من قبل السائق.

ولفت مصدر في المشفى إلى أن المصابة أدخلت قسم العناية المركزة بحالة غيبوبة نتيجة تعرضها لإصابة بالرأس ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

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