الإصابة تبعد رامسي عن منتخب ويلز أمام سلوفاكيا بالتصفيات الأوروبية

لندن-سانا

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن لاعب الوسط آرون رامسي الذي لا يزال يتعافى من إصابة عضلية سيغيب عن المواجهة التي ستقام على ملعب سلوفاكيا في وقت لاحق اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا بكرة القدم 2020.

ونقلت رويترز عن رايان غيغز مدرب ويلز قوله للصحفيين: “أمامه فرصة حتى يوم الأحد .. شعر رامسي بشد خفيف في العضلة الضامة منذ يوم الأحد الماضي وخاض تدريبا خفيفا على أرض الملعب وسيعمل معه طبيب اللياقة البدنية في اليومين المقبلين ونأمل أن يكون متاحا يوم الأحد المقبل”.

ولم يشارك رامسي مع فريقه يوفنتوس في الفوز 2-1 على انتر ميلان في الدوري الإيطالي الأحد الماضي لكنه كان بين البدلاء جراء معاناته من سلسلة إصابات لاحقته منذ الموسم الماضي ولم يلعب مع ويلز منذ فوزها وديا على ألبانيا في تشرين الثاني 2018.

وتحتل ويلز المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط ولها مباراة مؤجلة بينما تحتل كرواتيا الصدارة برصيد 10 نقاط وتملك سلوفاكيا والمجر تسع نقاط لكل منهما.