10 تشرين الأول1970- إعلان استقلال فيجي

دمشق-سانا
1732 – وقوع معركة بلاط الشهداء جنوب فرنسا.
1870- إعلان ضم روما للمملكة الإيطالية.
1970- إعلان استقلال فيجي.
1980- زلزال بولاية الشلف الجزائرية راح ضحيته نحو 3000 قتيل.
1988- افتتاح مبنى دار الأوبرا المصرية الجديدة بالجزيرة.
2001- الجنرال برويز مشرف يتولى رئاسة باكستان.
2013- جائزة نوبل في الأدب تمنح للكاتبة آليس مونرو.
2014- الفرنسي جان تيرول يفوز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.
من مواليد هذا اليوم
1861- فريتيوف نانسين.. مستكشف نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1922.
1936- غيرهارد إرتل.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2007.
من وفيات هذا اليوم
1659- أبل تاسمان.. مستكشف هولندي.
1970- إدوار دلادييه رئيس وزراء فرنسا.
أعياد ومناسبات
يوم الصحة النفسية العالمي.
اليوم الوطني في فيجي.