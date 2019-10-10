10 تشرين الأول1970- إعلان استقلال فيجي

دمشق-سانا

1732 – وقوع معركة بلاط الشهداء جنوب فرنسا.

1870- إعلان ضم روما للمملكة الإيطالية.

1970- إعلان استقلال فيجي.

1980- زلزال بولاية الشلف الجزائرية راح ضحيته نحو 3000 قتيل.

1988- افتتاح مبنى دار الأوبرا المصرية الجديدة بالجزيرة.

2001- الجنرال برويز مشرف يتولى رئاسة باكستان.

2013- جائزة نوبل في الأدب تمنح للكاتبة آليس مونرو.

2014- الفرنسي جان تيرول يفوز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

من مواليد هذا اليوم

1861- فريتيوف نانسين.. مستكشف نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1922.

1936- غيرهارد إرتل.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2007.

من وفيات هذا اليوم

1659- أبل تاسمان.. مستكشف هولندي.

1970- إدوار دلادييه رئيس وزراء فرنسا.

أعياد ومناسبات

يوم الصحة النفسية العالمي.

اليوم الوطني في فيجي.