الأسبرين يخفض من الآثار الضارة للهواء على وظائف الرئة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة جديدة دليلا على أن العقاقير المضادة للالتهابات اللاستيرويدية مثل الأسبرين قد تقلل من الآثار الضارة للتعرض للهواء الملوث بشكل كبير على وظائف الرئة.

وذكرت صحيفة ساينس ديلي أن الباحثين حللوا البيانات التي تم جمعها من مجموعة مكونة من 2280 جنديا من المحاربين القدامى في منطقة بوسطن الكبرى ممن خضعوا لاختبارات لتحديد وظائف الرئة لديهم حيث كان متوسط عمر المشاركين 73 عاما.

ودرس الباحثون العلاقة بين نتائج الاختبار واستخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية المبلغ عنها والتعرض للجسيمات المحيطة “بي ام” والكربون الأسود في الشهر السابق للاختبار مع مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الحالة الصحية للمشارك وما إذا كان مدخنا.

ووجد الباحثون أن استخدام أي مضادات التهاب لاستيرويدية خفضت إلى النصف تقريبا من تأثير جسيمات المحيط على وظيفة الرئة.

وقال شو غاو الباحث الأول بالدراسة وأستاذ بقسم علوم الصحة البيئية في جامعة كولومبيا ميلمان: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأسبرين ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية الأخرى قد تحمي الرئتين من طفرات قصيرة الأجل في تلوث الهواء”.

وأضاف شو أنه “لا يزال من الضروري تقليل تعرضنا لتلوث الهواء المرتبط بمجموعة من الآثار الصحية الضارة من السرطان إلى أمراض القلب والأوعية الدموية”.