تعادل مثير بين الأرجنتين وألمانيا في مباراة دولية ودية

برلين-سانا

حول منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين أمام مضيفه الألماني إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما اليوم في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

سجل الثنائي سيرجي غنابري وكاي هافيرتز هدفي ألمانيا في الدقيقتين 15 و22 بينما أحرز البديلان لوكاس ألاريو ولوكاس أوكامبوس هدفي الأرجنتين في الدقيقتين 66 و85 من المباراة.

وأجرى يواكيم لوف مدرب منتخب المانيا تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية للمانشافت فيما كان ليونيل ميسي أبرز الغائبين عن منتخب التانغو لعقوبة فرضها عليه اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” لثلاثة أشهر على خلفية تصريحاته بحق الاتحاد القاري على هامش بطولة كوبا أمريكا.