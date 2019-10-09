بايدن يدعو لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله

واشنطن-سانا

دعا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة اليوم إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله في خطاب ضمن حملته الانتخابية على مرأى ومسمع من العالم والشعب الأمريكي حنث دونالد ترامب باليمين الذي أداه لدى توليه منصبه وضلل هذه الأمة وأتى بأفعال توجب مساءلته.

وأضاف بايدن لا بد من مساءلة ترامب حفاظا على دستورنا وديمقراطيتنا ونزاهتنا.

وكان بايدن نشر السبت الماضي مقالا في صحيفة واشنطن بوست توعد فيه ترامب بهزيمة نكراء في الانتخابات الرئاسية.

ويجري مجلس النواب الأمريكي تحقيقات حول إساءة استخدام ترامب لسلطته فيما يتعلق بتفاصيل المكالمة الهاتفية له مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تموز الماضي والتي طالب ترامب فيها بإعادة فتح التحقيق مع هانتر بايدن ما يؤثر في حظوظ جو بايدن في الانتخابات وقد تؤدي التحقيقات إلى عزل الرئيس الجمهوري.