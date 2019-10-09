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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء استهداف العدوان التركي بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة القامشلي

محافظ الحسكة جايز الموسى لمراسل سانا: كافة المديريات والمؤسسات الخدمية في المحافظة وخاصة الصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء وفرق الطوارئ والإغاثة تقوم بعملها لتقديم الخدمات للمواطنين

2019-10-09

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مراسل سانا في الحسكة: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء استهداف العدوان التركي بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة القامشلي

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