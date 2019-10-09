مراسل سانا في الحسكة: لا صحة عن توغل قوات النظام التركي داخل مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي

الأربعاء / 9 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عبداللهيان يؤكد أن العدوان التركي على سورية يعقد الوضع في المنطقة
2019-10-09
لقاء سياسي ثقافي في سفارة سورية بلنبان بمناسبة ذكرى حرب تشرين
2019-10-09
إدانات عربية وأوروبية للعدوان التركي على الأراضي السورية..مجلس الأمن يعقد غداً جلسة بشأن العدوان
2019-10-09
أمان تختتم أعمال دورتها الـ 28 في الجزائر
2019-10-09
فوز الجناح السوري بالمركز الثاني في معرض (اكسبو بكين) للبستنة
2019-10-09
لافروف: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي لواشنطن في سورية
2019-10-09
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بوحدة وسلامة الأراضي السورية
2019-10-09
محليات
معمل لإنتاج الكلور السائل لتعقيم مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس
2019-10-09
مفكرون وأكاديميون: الشعب السوري سيواجه عدوان النظام التركي
2019-10-09
كتّاب وباحثون: الأطماع التركية لم تنقطع ويجب إيقاف العدوان الذي يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي
2019-10-09
وفد إعلامي روسي يزور جمعية الرجاء للمعوقين ومركز أمان للرعاية الاجتماعية بحمص
2019-10-09
“الكشف المبكر.. وقاية وعلاج” فعالية توعوية عن سرطان الثدي
2019-10-09
تأمين السكن الجامعي المجاني لأبناء الشهداء العسكريين والجرحى في جامعة البعث
2019-10-09
بطاقة وطابع تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للبريد
2019-10-09
رياضة
بطولات مرتقبة ضمن نشاطات اتحاد غرب آسيا لكرة السلة في سورية
2019-10-09
روسيا تحرز ذهبية الرجال ببطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها
2019-10-09
ديوكوفيتش وتيم يتأهلان لدور الستة عشر في بطولة شنغهاي
2019-10-09
اتحاد غرب آسيا لكرة السلة يعقد اجتماعه بدمشق
2019-10-09
بطولة تنشيطية للشطرنج في حمص
2019-10-09
الأولمبي السوري يلتقي نظيره البحريني ودياً
2019-10-09
طموحات كبيرة لناشئات سلمية ومحردة بكرة السلة لتعويض اخفاقات الموسم الماضي
2019-10-09
اقتصاد
نجاح تجربة بيع اللحوم في 8 صالات للسورية للتجارة بحمص
2019-10-09
هيئة دعم الصادرات تعتمد رؤية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
2019-10-09
مركز التقانات الحيوية في جامعة البعث يضع استراتيجية للتوسع بزراعة الزعفران
2019-10-09
برأسمال 400 مليون ليرة.. معمل دواء خامس يدخل حيز الإنتاج في طرطوس
2019-10-09
مشروع إنتاج السماد العضوي في الحسكة يزيد الإنتاج الزراعي ويخفض تكاليفه
2019-10-09
دراسة أوضاع نحو 3500 مدجنة متوقفة لإعادتها إلى العمل
2019-10-09
2800 أسرة فقيرة استفادت من مشروع الحديقة المنزلية في ريف دمشق
2019-10-09
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النظام التركي يشن عدواناً على مدن وقرى في ريفي الحسكة والرقة-فيديو
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إدانات عربية وأوروبية للعدوان التركي على الأراضي السورية..مجلس الأمن يعقد غداً جلسة بشأن العدوان
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كتّاب وباحثون: الأطماع التركية لم تنقطع ويجب إيقاف العدوان الذي يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي
لافروف: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي لواشنطن في سورية
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مراسل سانا في الحسكة: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء استهداف العدوان التركي بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة القامشلي
مراسل سانا في الحسكة: لا صحة عن توغل قوات النظام التركي داخل مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي
2019-10-09
2019-10-09
mohamad
سابق
معمل لإنتاج الكلور السائل لتعقيم مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس
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محافظ الحسكة جايز الموسى لمراسل سانا: كافة المديريات والمؤسسات الخدمية في المحافظة وخاصة الصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء وفرق الطوارئ والإغاثة تقوم بعملها لتقديم الخدمات للمواطنين
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مراسل سانا في الحسكة: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء استهداف العدوان التركي بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة القامشلي
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