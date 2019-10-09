عبداللهيان يؤكد أن العدوان التركي على سورية يعقد الوضع في المنطقة

طهران-سانا

جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان رفض بلاده للعدوان العسكري الذي يقوم به النظام التركي على سورية مؤكداً أنه يعقد الوضع في المنطقة ويقوض الأمن فيها.

وقال عبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر اليوم إن سبيل تأمين الحدود هو احترام السيادة الوطنية والتفاوض والاتفاق مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة للعدوان في المنطقة هي تصعيد الأزمة وخلق موجة جديدة من اللاجئين وتزايد الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أمس أن ايران تعارض أي عدوان تركي على الأراضي السورية مشددة على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وشن جيش النظام التركي بعد ظهر اليوم عدوانا على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة.