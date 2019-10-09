SCS-NET
الشريط الأخباري

كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية

2019-10-09

بيروت-سانا

أدانت كتلة التحرير والتنمية اللبنانية اليوم العدوان التركي على الأراضي السورية داعية إلى وقفة جادة ومسؤولة للدفاع عن وحدة سورية.

وأعربت الكتلة في بيان لها اليوم بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن قلقها حيال التطورات المتسارعة بعد بدء العدوان التركي على الأراضي السورية موضحة أن ما يسمى “المنطقة الآمنة” تخفي مشاريع التقسيم والتفتيت وتهدد وحدة سورية.

وشن جيش النظام التركي بعد ظهر اليوم عدواناً على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة.

انظر ايضاً

اللقاء الوطني اللبناني يدين العدوان التركي على الأراضي السورية ويطالب نظام أردوغان بوقف دعم الإرهاب

بيروت-سانا أدان اللقاء الوطني اللبناني العدوان التركي على الأراضي السورية في مدينة جرابلس معتبرا أنه …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved