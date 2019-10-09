وفد إعلامي روسي يزور جمعية الرجاء للمعوقين ومركز أمان للرعاية الاجتماعية بحمص

حمص-سانا

زار وفد إعلامي يمثل ست وسائل إعلام روسية اليوم جمعية الرجاء للمعوقين ومركز أمان للرعاية الاجتماعية في حي الوعر بمدينة حمص واطلع على الخدمات التي تقدم للأطفال والأسر المهجرة في المركزين.

وخلال لقاءات مع الصحفيين أشار الإعلامي بوسين بوسينا من القناة الأولى الروسية إلى أن الهدف من زيارتهم مدينة حمص الاطلاع على واقع الأسر المهجرة لافتاً إلى الخدمات التي تقدمها المراكز وعودة الحياة إلى المدينة رغم الدمار الذي ألم بها مؤكداً أنه أنجز تقريراً خاصاً عن مركز أمان ليتم عرضه لاحقاً على القناة الأولى.

وقال: “إضافة إلى زيارتنا حمص اليوم زرنا أمس دير الزور وقبلها حلب ومن الممكن لاحقاً أن نكون بدمشق لأننا نحاول الاطلاع على كيفية عودة الحياة

بشكل تدريجي إلى سورية وخصوصاً بعد تحريرها وعودة الأمن والاستقرار إليها”.

الصحفي بافيل أمارنيوف مراسل قناة النجمة في روسيا أشار إلى أنها زيارته الأولى لسورية مؤكداً أن الشعبين السوري والروسي أخوة حقيقيون وهدفهم واحد هو القضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم العالميين.

الدكتور أحمد الحافظ رئيس جمعية الرجاء للمعوقين بين أن الجمعية تضم عدداً من الأطفال ذوي الإعاقة (شلل دماغي ومتلازمة داون وتوحد) يتم تدريبهم على الأشغال اليدوية والكتابة والقراءة والمسرح.

وأوضح كنان الزعبي مدير المشاريع في مشروع عون للإغاثة والتنمية أن مركز أمان للرعاية الاجتماعية التابع لهم يقدم خدماته للأشخاص الذين عادوا إلى بيوتهم بعد انتهاء الحرب عن طريق برامج متنوعة كالبرنامج التعليمي الذي يقدم خدماته للأطفال المتسربين والبرنامج المهني الذي يقدم تدريباً مهنياً للأطفال وبرنامج رعاية المسنين وبرنامج حماية الطفل وبرنامج الخدمات العينية منوها بأهمية زيارة الوفد الإعلامي الروسي لكونها قدمت الدعم للعاملين في هذه المراكز.

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