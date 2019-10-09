بطولات مرتقبة ضمن نشاطات اتحاد غرب آسيا لكرة السلة في سورية

دمشق-سانا

أثمر اجتماع اتحاد غرب آسيا لكرة السلة الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد الرياضي العام في دمشق بعد انقطاع دام لسنوات عن الموافقة على إقامة بطولتين في سورية ضمن البطولات المدرجة على روزنامته السنوية.

ففي المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع أشار أمين عام اتحاد غرب آسيا فؤاد صليبا إلى أن الاجتماع “الذي انتهى بانتخاب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي رئيساً لاتحاد غرب آسيا” ناقش العديد من القضايا المهمة لتطوير كرة السلة في الاتحادات الأعضاء وكذلك دعم السلة السورية وتطويرها حيث تقرر إقامة بطولتين لفئة تحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً خلال الأشهر القادمة بما يسهم في تفعيل البطولات الدولية مجدداً في سورية.

المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاغوب خاجاريان أبدى استعداد الاتحاد لدعم كرة السلة السورية ولا سيما أن الاجتماع الذي عقد اليوم “داية جديدة وانطلاقة لاجتماعات ونشاطات قادمة في سورية” مبيناً في الوقت ذاته أهمية السلة السورية ونية الاتحاد تطوير مستوى الحكام والمدربين من خلال ورش العمل التي ستقام خلال البطولات القادمة.

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