زراعي تل سلحب: بدء صرف قيم فواتير محصول الشوندر السكري للمزارعين

حماة-سانا

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة تل سلحب بريف حماة صرف قيم فواتير محصول الشوندر السكري المسوق من المزارعين إلى معمل شركة سكر تل سلحب للموسم الجاري.

وأوضح مدير فرع المصرف عبد الكريم اليوسف في تصريح لمراسل سانا أن العاملين في المصرف بدؤوا تجهيز الفواتير الواردة من معمل شركة تل سلحب والبالغة قيمتها 123 مليون ليرة سورية ليتم صرفها للمتعاملين مع المصرف لاسيما جمعيات العشارنة والمسحل وحير المسيل والحوائق ورسم الجرن إضافة إلى مزارعي القطاع الخاص مع اقتطاع الديون المترتبة على الجمعيات والمزارعين تجاه المصرف.

وأشار اليوسف إلى استمرار عمليات تمويل المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة وبذار القمح والأسمدة بمختلف أنواعها دينا ونقدا مبينا أنه تم بيع 200 طن من بذار القمح من أصل مجموع الكميات التي استجرها فرع المصرف البالغة 622 طنا.

وأكد عدد من المزارعين ضرورة توفير سماد “اليوريا 46” قبل البدء بأعمال زراعة المواسم الشتوية مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتوفير احتياجات الموسم الزراعي الحالي بغية تعزيز القدرات الإنتاجية للمزروعات كما ونوعا.