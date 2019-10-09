مدربو شباب حطين وتشرين وجبلة: أنهينا تحضيراتنا للدوري الكروي المقبل

اللاذقية-سانا

أنهت فرق حطين وتشرين وجبلة تحضيراتها لبطولة الدوري التي من المقرر أن تنطلق منافساتها السبت القادم.

مدرب حطين فراس حسينو قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن فريقه جاهز فنيا وبدنيا وسينافس على لقب الدوري لكونه تحضر جيدا حيث تمكن خلال فترة التحضير من إجراء العديد من المباريات التجريبية بغية تقييم مستوى اللاعبين ونجح في الاختبار حيث فاز على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدفين وعلى الساحل بهدفين لهدف وعلى التضامن بثلاثة أهداف نظيفة وعلى الاتحاد بهدف دون رد وعلى الوحدة بهدفين لهدف.

بدوره مدرب تشرين أكرم خاشو أوضح أنه تم العمل خلال التحضير على تأسيس فريق جديد لأن اللاعبين الشباب الذين أحرزوا بطولة الدوري للموسمين الماضيين ترفعوا لفريق الرجال واللاعبين الحاليين ترفعوا من فئة الناشئين وسيلعبون لموسمين بفئة الشباب مبيناً أن المباريات التجريبية التي أجراها فريقه مؤخراً عملت على زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين ومنحتهم مزيداً من الخبرة.

أما مدرب جبلة علي موسى فلفت إلى أن العمل تركز خلال فترة الإعداد على تعزيز النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات لتغيير الصورة التي ظهر فيها الفريق بأداء متواضع خلال الموسم الماضي وتقديم مستوى جيد وأداء إيجابي يليق بنادي جبلة العريق ويرضي عشاقه.