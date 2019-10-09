مباريات ودية لأندية حماة استعداداً للموسم الكروي القادم

حماة-سانا

تواصل أندية حماة تحضيراتها ومبارياتها الودية استعداداً للمشاركة في الموسم الكروي المقبل ضمن الدرجة الممتازة والدرجة الأولى.

فعلى أرض الملعب البلدي بحماة فاز رجال النواعير على الوثبة بهدف وحيد سجله رامي عامر في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وكان الوثبة فاز على الطليعة في حماة مؤخراً في مباراة ودية بهدفين مقابل هدف واحد.

كما تواصل أندية مورك وقمحانة وشرطة حماة إجراء المباريات الودية استعدادا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل حيث تمكن رجال مورك من الفوز على قمحانة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجلها كل من محمد النونو ونوار هلال وجمعة علوش فيما خسر فريق شرطة حماة مباراته الودية مع مصفاة بانياس بهدفين مقابل هدف واحد.