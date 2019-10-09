طموحات كبيرة لناشئات سلمية ومحردة بكرة السلة لتعويض اخفاقات الموسم الماضي

حماة-سانا

يواصل ناديا سلمية ومحردة تدريباتهما للمشاركة بدوري كرة السلة لفئة الناشئات للموسم المقبل والذي سينطلق في 18 الشهر الجاري حيث وقع الفريقان في المجموعة الوسطى التي تضمهما إلى جانب فريقي النواعير وقطينة وسيتأهل الأول والثاني منها الى الدور النهائي.

مدرب ناشئات سلمية هايل عابدين قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن الفريق خاض خلال الفترة الماضية تدريبات مكثفة للوصول إلى الجاهزية

المطلوبة قبل انطلاق منافسات الدوري” مبينا أنه تم خلال التدريبات رفع لياقة اللاعبات الفنية والبدنية وتم العمل على زيادة التفاهم والانسجام فيما بينهن خاصة بعد انقطاعهن عن التدريبات لفترة طويلة.

وأضاف عابدين إن الفريق يطمح لتقديم أداء جيد هذا الموسم لتعويض اخفاقات الموسم الماضي حيث خرج من الدور الأول للتجمع النهائي مشيرا إلى أن كرة السلة في النادي عانت خلال المواسم السابقة من صعوبات عدة أثرت على مستوى فرقها.

وأشار عابدين إلى أن النادي كان خلال السنوات الماضية منافسا قويا على لقب دوري الناشئات ولكنه تراجع في السنتين الأخيرتين موضحا أن النادي

يعمل على دعم وتطوير القواعد والفئات العمرية الصغيرة والبحث عن اللاعبات الموهوبات خاصة في البطولات المدرسية التي تزخر بالكثير منها وهذا الأمر يحتاج بعض الوقت للحصول على نتائج ملموسة.

من جهته بين عضو نادي محردة صافي صواف أن فريقه يضم عددا جيدا من اللاعبات الموهوبات اللواتي تدربن خلال الفترة الماضية ووصلن إلى جاهزية

فنية وبدنية عالية مشيرا الى ان الفريق لم يحقق النتائج المطلوبة في الموسم الماضي لذلك نسعى لتحقيق أداء أفضل هذا الموسم يعيد أمجاد كرة السلة في النادي.

ولفت صواف إلى أن التدريبات في الفترة الماضية شهدت التزاما كبيرا من اللاعبات وهذا مؤشر جيد على رغبتهن بتحقيق مشاركة أفضل في الدوري المقبل مشيرا إلى أن المجموعة الوسطى تضم فرقا جيدة المستوى ما سيجعل المنافسة أقوى.

سالم الحسين

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