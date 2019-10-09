منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره البحريني وديا غدا

المنامة-سانا

يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي في البحرين حيث يلتقي مع نظيره البحريني مساء غد في مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام مطلع العام المقبل في تايلند.

ويتجدد لقاء المنتخبين يوم الاثنين القادم في مباراة ودية ثانية في ختام المعسكر.

وبعد فترة استراحة قصيرة من وصول المنتخب أمس إلى البحرين أجرى اللاعبون حصة تدريبية استشفائية تضمنت بعض التمارين الإحمائية وتمارين خفيفة أخرى وذلك ضمن خطة الاستشفاء التي أقرها الكادر الفني مع الجهاز الطبي.

وحول جاهزية اللاعبين وتعافي البعض من الإصابة أكد الدكتور عزت شقالو طبيب المنتخب أن جميع اللاعبين بحال جيدة باستثناء محمد مالطة الذي تدرب بشكل منفرد اليوم حيث تم وضع برنامج علاجي خاص له كي يكون حاضرا في المباراة أمام البحرين.

وضمت بعثة منتخبنا أيمن الحكيم مديرا فنيا وأحمد عزام ومصعب محمد مساعدين للمدرب وأحمد زينو إداريا وعزت شقالو ومحمد عكاش معالجين وعماد الأميري منسقا إعلاميا وأوس محمد مسؤول التجهيزات ومن اللاعبين.. وليم غنام ويزن عرابي ونبيل كورو وفارس أرناوءوط وعبد الرحمن بركات وزكريا حنان وميلاد حمد وانس العاجي ومحمد الحلاق ومحمد البري وعبد الهادي شلحة ووسام السلوم وزيد غرير وعبد القادر عدي ومحمد مالطة وعلاء الدالي والليث علي وصبحي شوفان ومروان زيدان.

يشار إلى أن قرعة نهائيات آسيا وضعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية وقطر.