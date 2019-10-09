(نسخة طبق الأصل) عمل مسرحي في مسرح عمال حلب

حلب-سانا

عرض على مسرح اتحاد العمال بمدينة حلب مسرحية “نسخة طبق الأصل” لفرقة المسرح العمالية كتابة ضحى العساف وإخراج محمد مروان إدلبي وذلك بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية.

وبين المخرج إدلبي أهمية العمل كونه يتحدث عن الحقب التاريخية منذ القدم وحتى اللحظة ولاسيما تاريخ سورية مروراً بحرب تشرين التحريرية وربطها مع الحرب الإرهابية.

ولفتت الكاتبة ضحى عساف إلى أن هذا العمل يعتبر رحلة عبر التاريخ لاسترجاع الشخصيات التي قاومت الغزو التي تعرضت له سورية مشيرة إلى أن غاية النص إيصال رسالة بأن الذاكرة الموجودة لدى الشعب السوري لا تنسى ما خاضه من نضال ومقاومة.

ورأى الممثل المسرحي بسام الهيب أن العرض يعتبر عملاً تاريخياً يتحدث عن ملحمة وطنية تشرح العصور التي مرت بها سورية مشيراً إلى دوره كرجل التاريخ الذي يحافظ على تاريخ بلاده ويتشبث به بقوة.

الممثلة المسرحية الشابة قمر الزمان برو لعبت دور “الماسونية العالمية” التي تتآمر على الدول العربية مشيرة إلى تطرق العمل لقضية ما يسمى “الربيع العربي” المزعومة على حين تحدث الممثل الشاب مصطفى معدل عن دور المارد الذي يؤديه حيث يحاول مع أقرانه محو ذاكرة المواطن السوري وذكرياته مشيراً إلى احتواء العمل لوحات تاريخية منذ بداية الحياة والصراع الأزلي بين الخير والشر ومقاومة سورية وانتصارها ودحرها الإرهاب.

ومن الحضور أكد المثل والمخرج حسين شيبان الحاجة لمثل هذه الأعمال التي تعتمد على الفكر والثقافة وهذا ما وافقه عليه ياسر أبو شعر في أهمية هذه الأعمال التاريخية لتعريف جيل الشباب بتاريخ بلادنا العريق.

زينب شحود