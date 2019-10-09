أعمال فنية متنوعة في مشروعات تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة بالسويداء

السويداء -سانا

أفكار وأساليب وموضوعات متنوعة جسدها خريجو كلية الفنون الجميلة الثانية بفرع جامعة دمشق في السويداء بمشروعات تخرجهم ضمها معرضهم الذي استضافه المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

المعرض الذي أقيم على هامش حفل تخريج 76 طالبا وطالبة من الدفعتين الأخيرتين للعامين الدراسيين السابقين من أقسام العمارة الداخلية والرسم والتصوير والاتصالات البصرية والحفر والنحت ضم لوحات وأعمالا جسدت مدارس فنية متنوعة.

وتناول المعرض موضوعات متعددة من حالات إنسانية وطبيعة وبيئة وتراث والمرأة والطفل والبورتريه بتقنيات مختلفة مع بوسترات ووسائط ملتميديا ومنحوتات على الخشب والبازلت والجبس ومجسمات عمارة داخلية وديكور.

الخريجة ديانا كحل من قسم العمارة الداخلية شاركت بمشروع عن السكن الذكي المعاصر كأحد أساليب العمارة والديكور العصرية الذي يوفر مساحات داخل الأبنية.

وتناولت الخريجة كريستينا عبيد من قسم الغرافيك حفر وطباعة موضوع الاضطراب النفسي “الشيزوفرينيا ” وحصل على أعلى علامة باختصاصها.

وقدمت الخريجة قمر مزهر اختصاص الاتصالات البصرية والملتميديا مشروع بطاقات لعب بهدف التسلية والترفيه.

عميد كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء الدكتور غسان عبود اعتبر أن ما قدمه الطلبة من مشاريع تخرج تعكس الحس الإنساني والفني العالي الذي يتمتعون به محولين أفكارهم وإبداعهم إلى أعمال فنية مميزة ما يعبر عن القيم والحس المسؤول تجاه قضايا الوطن والقيم التي عملت الجامعة على غرسها فيهم خلال فترة الدراسة.

ورأى رئيس فرع جامعة دمشق في السويداء الدكتور منصور حديفي أن تخريج هذه الكوكبة من الفنانين ومشروعاتهم وأعمالهم هي ثمرة جهد الطلاب والكادر التدريسي والأهالي ويؤكد استمرار مسيرة العلم والعطاء والإبداع في سورية وحمل رسالة المحبة والإخاء والإنسانية في مواجهة ثقافة الإرهاب والجهل.

ديار نصر