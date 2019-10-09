بمشاركة 200 رياضي.. مهرجان رياضي في حلب

حلب-سانا

بمشاركة 200 رياضي أقيم في صالة الأسد الرياضية بحلب اليوم مهرجان رياضي بعنوان “مهرجان النصر”.

وتضمن المهرجان عروضاً رياضية في الأيروبيك والرقص الرياضي وفقرات لليوغا كما أقيم على هامشه دورات تدريبية لعدد من الألعاب الرياضية.

رئيس اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد قالت في تصريح لـ سانا إن المهرجان فرصة لتسليط الضوء على الألعاب الجماهيرية اللاتنافسية ومنها الأيروبيك والباركور والركبي واليوغا والتي يمكن ممارستها من مختلف الفئات العمرية مشيرة إلى أن الدورات التدريبية التي يقيمها الاتحاد تستهدف المناطق التي طالتها يد الإرهاب لتوسيع قاعدة الرياضة أكثر.

ولفتت داليا أرشيد رئيس لجنة الرقص الرياضي إلى أن أهالي حلب يؤكدون من خلال المهرجان الانتصار على الإرهاب وعودتهم بقوة إلى ممارسة أنشطتهم الرياضية في مختلف الألعاب رافعين شعار الرياضة محبة وسلام.

ولفت عدد من المشاركين في المهرجان إلى أهمية التمارين الرياضية التي قدمت بهدف التشجيع على ممارستها والفائدة الكبرى التي جناها الدارسون في الدورات التدريبية الهادفة إلى تأهيل المدربين والمدربات بما ينعكس إيجاباً على تطوير الواقع الرياضي في المحافظة.

زينب شحود