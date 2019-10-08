إجراء إصلاح طارئ في مصفاة بانياس أثناء التشغيل دون توقيف الأفران بشكل كامل

دمشق-سانا

أنجزت كوادر مصفاة بانياس من مهندسين وفنيين وعمال معالجة وإصلاح التهريب من البرج سي 4-101 ضغط تشغيل 8 بار بسبب التآكل الذي وقع بتاريخ 30-9-2019 وذلك بزمن قياسي وحرفية عالية بعد أن تم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة.

وأشارت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان لها أنه تم استغلال فترة التوقف الجزئي أيضاً لإصلاح تهريب بخار كبير بضغط 40 بار من حجرة تبريد محطة التخفيض بمحطة القوى وتم سحب وتنظيف وضغط المبدلات “اس 3 أي. بي 490” في المياه الحامضية إضافة إلى بعض الأعمال الفنية الأخرى وأعيد إقلاع التقطير بزمن قياسي “بتوقف أقل من عشرين ساعة” وتم بعدها إقلاع جميع الوحدات على التوالي.

وتعرضت في حزيران الماضي عدد من الخطوط البحرية لمرابط النفط في بانياس لعملية تخريب ما تسبب بتسرب نفطي في منطقة المصب البحري وخروج عدد منها من الخدمة حيث قامت ورشات فنية مؤلفة من غطاسين وفنيين بعمل نوعي لإنجاز الإصلاح خلال فترة وجيزة.

محمد كركوش

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