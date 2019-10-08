توزيع أكثر من خمسة ملايين ليتر من مازوت التدفئة في حمص

حمص-سانا

بلغت كمية مازوت التدفئة التي تم توزيعها على الأسر في محافظة حمص أكثر من خمسة ملايين ليتر حتى تاريخه.

وأشار رئيس دائرة المستودعات في فرع الشركة السورية لتوزيع وتخزين المواد البترولية بحمص “سادكوب” المهندس نسيم بيطار في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم في آب الماضي توزيع 470 ألف ليتر من مازوت التدفئة على 4700 من أسر الشهداء.

وبين بيطار أن الكميات الموزعة بمدينة حمص خلال أيلول الماضي بلغت /1715500/ ليتر على /17155/ أسرة وفي الريف /1645000/ ليتر موزعة على /16450/ أسرة وخلال الشهر الجاري /705000/ ليتر بالمدينة على /7050/ أسرة وبالريف /650000/ ليتر على /6500/ أسرة مؤكدا أن التوزيع يتم بإشراف لجان الأحياء المختصة والمخاتير ويشمل كل الأحياء ضمن جداول.

وأشار بيطار إلى أن فرع الشركة يقوم بتزويد من يرغب بمادة المازوت الصناعي بسعر التكلفة 298 ليرة لليتر الواحد على أن يتم التسجيل مسبقا لدى الفرع وبشكل شخصي مبينا أنه منذ بداية أيلول الماضي ولغاية تاريخه تم توزيع نحو 30 ألف ليتر من المازوت الصناعي.