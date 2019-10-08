13 أسيراً فلسطينياً يتهددهم الموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي 

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي والذين يتهددهم الموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن 10 أسرى مرضى يقبعون في معتقلات الاحتلال يعانون ظروفاً صحية معقدة وخطيرة للغاية وبعضهم يعانون الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة مشيرة إلى تدهور الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك الذي يعاني مرض السرطان في الأمعاء منذ أربع سنوات ويعتبر من أخطر الحالات المرضية بمعتقلات الاحتلال.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام ويعيشون أوضاعاً صحية مقلقة وخطيرة وهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً والأسير إسماعيل علي المضرب منذ 67 يوماً والأسير طارق قعدان والمضرب منذ 70 يوماً.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال والإفراج عنهم.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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