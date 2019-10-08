الجهات المختصة تعثر على ذخائر بعضها إسرائيلي الصنع وأدوية من مخلفات الإرهابيين بريف السويداء

السويداء-سانا

عثرت الجهات المختصة اليوم على مستودع ذخيرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة اللجاة الصخرية في ريف السويداء الشمالي الغربي يضم كمية كبيرة من العبوات والأحزمة الناسفة وذخيرة أسلحة رشاشة وأدوية من دول عدة وألبسة.

وأوضح مصدر من الجهات المختصة لمراسل سانا أنه في إطار عمليات التمشيط والتفتيش المتواصلة لتأمين المناطق المحررة من الإرهاب وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على مستودع كبير للذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كان معدا ومموها داخل إحدى المغارات تحت الأرض في منطقة صخرية شديدة الوعورة في منطقة اللجاة في ريف السويداء الشمالي الغربي المتاخم لريف درعا الشمالي الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن المستودع كان يضم 52 صندوق ذخائر من بنادق ورشاشات (بي كي سي) و(دوشكا) وقذائف (ار بي جي 7) وقذائف (ب 12) إضافة لحشوات دافعة مختلفة وقذائف وعبوات وأحزمة ناسفة وألبسة وأدوية بعضها غربي وسعودي وأردني المنشأ.

وكانت التنظيمات الارهابية تستغل منطقة اللجاة الصخرية شديدة الوعورة التي تمتد في ريفي السويداء الشمالي الغربي ودرعا الشمالي الشرقي في عمليات تهريب الأسلحة وعبور إرهابييها من وإلى البادية شرقا ومنطلقا للاعتداءات على المدنيين في قراهم الآمنة بالمنطقة وذلك قبل أن يحررها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة.