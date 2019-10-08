بمشاركة وكالة سانا.. الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط (أمان) تبدأ أعمالها في الجزائر

الجزائر-سانا

بدأت في العاصمة الجزائرية اليوم أعمال الجمعية العامة الـ 28 لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط “أمان” بمشاركة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا و 15 وكالة أنباء تمثل دول حوض المتوسط.

ويناقش المشاركون في الاجتماعات التي تستمر يومين قضايا عدة تتعلق بوضع الاتحاد وعضويته إضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول موضوع “وكالات الأنباء وتحديات العصر.. فرصة التوسع كوسيلة إعلام عالمية” كذلك استخدامات الفيديو في وكالات الأنباء ومقارنة المقاربات المتوسطية.

ويضم اتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وكالات أنباء سورية والجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ولبنان وليبيا وتونس وفلسطين واليونان وقبرص وألبانيا وصربيا وكرواتيا وموريتانيا والمغرب وتركيا.

ويهدف الاتحاد إلى تبادل المعلومات وتعزيز الحوار ودعم التطور والتعاون بين وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.