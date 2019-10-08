مجلس مدينة درعا يدعو مستثمري المحال على الرصيف جنوب سوق الهال إلى إعادة تأهيل محالهم

درعا-سانا

دعا مجلس مدينة درعا مستثمري المحال على الرصيف جنوب سوق الهال وفرع المصرف الزراعي التعاوني إلى إعادة تأهيل محالهم خلال مدة أقصاها 15 يوما.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المتأخرين عن إعادة التأهيل مبينا أن مجلس المدينة عمل على افتتاح سوق الهال وقدم الخدمات الأساسية للتجار بما يمهد لإعادة الحياة لكل مرافق وأسواق المدينة.

وأوضح أن إعادة تفعيل المحال تسهم في تحسين إيرادات مجلس المدينة وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعمل مجلس المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية على إعادة تأهيل الأسواق التجارية والمنطقة الصناعية ومركزي الانطلاق الشرقي والغربي ولديه مشاريع لتعبيد وتزفيت الطرق والصرف الصحي والإنارة والأرصفة والأطاريف.