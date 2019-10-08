انخفاض مؤشر بورصة اسطنبول

واشنطن-سانا

انخفض مؤشر بورصة اسطنبول التركية اليوم أكثر من 1 بالمئة بسبب تصاعد المخاوف من تأثيرات سياسات رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان.

ووفق موقع بلومبرغ الأمريكي انخفض المؤشر بنسبة 32ر1 بالمئة ليصل إلى 63ر101636 نقطة وسط موجة بيع عالية من قبل المستثمرين.

وتشهد تركيا أزمات اقتصادية متلاحقة في ظل السياسات التي يتبعها نظام أردوغان والتي أدت إلى تخوف المستثمرين من المستقبل الاقتصادي لتركيا.

وانخفضت الليرة نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام الجاري بعد أن هوت 30 بالمئة العام الماضي نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لنظام أردوغان وبسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء ممارساته القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية عام 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد.