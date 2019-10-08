إيران تؤكد معارضتها لأي عدوان تركي على الأراضي السورية

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران تعارض أي عدوان تركي على الأراضي السورية مشددة على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إيران تعرب عن أملها في إرساء السلام والاستقرار في سورية والمنطقة عقب الإجراء الأمريكي الأخير المتمثل بالإعلان عن سحب القوات الأمريكية معربة عن قلقها من احتمال دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن طهران تشدد دائما على احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وتطالب بتنفيذ “اتفاقية أضنة”.

وأكدت أن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سورية غير مشروع لافتة إلى أن قرار الولايات المتحدة بإنهاء احتلال الأراضي السورية وانسحاب قواتها من سورية إجراء كان يجب أن يحدث قبل الآن بكثير.

ويأتى الإعلان الأمريكي الجديد عن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من منطقة الحدود السورية مع تركيا ضمن سياق تبادل الأدوار مع النظام التركي الذي يعمل مجددا على الاعتداء على الأراضي السورية في منطقة الجزيرة.

في السياق ذاته أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن رفض بلاده للعدوان التركي على الأراضي السورية مجدداً التأكيد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية.

وشدد ظريف خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في سورية لافتاً إلى أن تطبيق اتفاق “أضنة” هو الخيار الأفضل لسورية وتركيا.

وكان جيش النظام التركي اعتدى مساء أمس على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي مستهدفا مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث توجد نقاط لميليشيا قسد الانفصالية