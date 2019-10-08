الرئيس العراقي يدعو إلى حوار لتمتين الوحدة الوطنية

بغداد-سانا

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى حوار وطني لمناقشة المعالجات المطلوبة للاختلالات وبما يؤدي إلى تمتين الوحدة الوطنية في البلاد مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تحصين العراق من المؤامرات.

كما دعا صالح في كلمة له بخصوص المظاهرات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية إلى ضبط النفس ومنع الأجنبي من التدخل في الحوار الوطني والحفاظ على سلمية المظاهرات ووقف التصعيد وانتظار نتائج الخطوات المتخذة من كل الأطراف والجهات المسؤولة للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل خلال الأيام الماضية إضافة إلى تعويض المتضررين.

وطالب صالح الأجهزة الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها بالتصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروع وسائل الإعلام.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية منتسبين للقوات الأمنية وإصابة ستة آلاف آخرين خلال المظاهرات مشيرة إلى وجود أياد خبيثة وراء ذلك وأن هناك تحقيقات لمعرفة من استهدفهم.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بينما دعا المسؤولون العراقيون إلى حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف والحفاظ على سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية.