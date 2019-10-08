أساليب جديدة بالرسم وتنوع في المواضيع ضمن معرض للفنان أحمد الرحال

حمص-سانا

أكثر من 31 لوحة تضمنها المعرض الذي أقامه الفنان التشكيلي أحمد الرحال بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية والانتصار على الإرهاب في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص اليوم.

وتنوعت مواضيع الرحال بين “الهجرة والمعاناة.. النصر والحالات الإنسانية.. صواعد ونوازل.. الشهداء.. مجازر كيان الاحتلال الاسرائيلي بلبنان.. الطبيعة.. صقور سورية في الحرب على الإرهاب” والتي استخدم فيها الألوان المائية والزيتية والفحم.

وفي حديث لـ سانا خلال المعرض أشار الفنان الرحال إلى أنه يحرص على عرض نتاجه الفني بشكل سنوي الا أن ما يميز هذا العام استخدام أساليب جديدة في الرسم حيث دمج الاكريليك مع الألوان الزيتية ضمن لوحات صممت على ثلاث طبقات لونية لتظهر بشكل فريد ومتميز.

ويترك الفنان الرحال المجال لخيال المتلقي في معظم اللوحات كما يقول حيث يعتمد الغموض ضمن إطار التجريدية والتصويرية بشكل يظهر لكل متلقي بشكل مختلف.

ويرى الفنان التشكيلي عبد الفتاح العبد من الحضور أن المعرض كان موفقا في اختيار موضوعاته والابتعاد عن النمطية وتوحيد الأساليب والألوان بينما توقف الفنان التشكيلي جمال إسماعيل عند جمع المعرض عدة مدارس فنية أظهر من خلالها الفنان براعته في التنقل بين الألوان والموضوعات.

لارا أحمد