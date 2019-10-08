إيران تحدد موعد تشغيل قسم من مفاعل أراك للماء الثقيل

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن تشغيل القسم الثاني من مفاعل آراك للماء الثقيل سيتم في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن صالحي قوله اليوم: “سنقوم بتشغيل القسم الثاني من مفاعل أراك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع” موضحاً أن المفاعل يتكون من القسمين الأول والثاني حيث تتم معظم العمليات في القسم الثاني منه.

يذكر أن إعادة بناء المفاعل في أراك ليكون مختصا للأبحاث النووية للأغراض السلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية كانت من شروط الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية في عام 2015.

ومن المتوقع أن تخفض إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الشهر المقبل للمرة الرابعة منذ بدئها بتقليص الالتزامات رداً على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.