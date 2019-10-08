وفاة شخص في حادث مروري على طريق المتحلق الجنوبي

دمشق-سانا

توفي شخص مساء اليوم جراء حادث مروري على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق.

وذكر مصدر في فرع مرور دمشق لمندوبة سانا ان دراجة نارية تدهورت في الجهة المقابلة لمنطقة كفر سوسة على طريق المتحلق الجنوبي ما أدى إلى إصابة سائقها إصابة بالغة نقل على إثرها إلى مشفى الفيحاء وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وأرجع المصدر سبب الحادث الى قيادة السائق للدراجة بشكل متهور.

وأدى حادث مروري في الأول من الشهر الجاري على طريق المتحلق الجنوبي الى وفاة امرأة بعد ان صدمتها سيارة لدى عبورها الطريق من نقطة غير مخصصة للمشاة.

شهيدي عجيب