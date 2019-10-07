ثقافي الميدان يستضيف معرضاً للخيوط الوترية لنهاد العيسى

دمشق -سانا

أقام المركز الثقافي العربي في الميدان معرضاً فنياً للفنان نهاد العيسى تضمن مئة وثلاثين لوحة تنوعت مواضيعها بين الوطني والاجتماعي والإنساني.

اللوحات جاءت مشغولة بأسلوب الخيوط الوترية التي زرعت على مسامير فوق سطوح لوحات خشبية لتشكل صورة عمل فني بإتقان وبصورة منسجمة مع الألوان التي حاكت المضمون.

الفنان العيسى أوضح عن معرضه في تصريح لسانا أن هذا النوع من الفن مبتكر وحديث إلا أن الشكل الذي يقدمه حالة فنية حقيقية يؤديها بشكل احترافي أساسها وبنيتها الخيط والمسمار فوق رسم يضعه محاولا محاكاة اللوحة التقليدية بأسلوب جديد مبينا أنه سعى لإقامة المعرض ضمن الاحتفالات بذكرى حرب تشرين التحريرية التي رسخت بأذهان أجيالنا بمعانيها العميقة.

رئيس ثقافي الميدان جمال الزعبي ذكر أن فن الخيوط الوترية يؤدي أغلب الأغراض الإنسانية بصورة لافتة داعياً إلى الاهتمام بهذا الفن ليقوم بدوره في رفد الحركة الفنية.

وسيم المبيض مدير ثقافة دمشق اعتبر أن مساهمة هذا النوع من الفن بذكرى حرب تشرين التحريرية يعكس الوعي الثقافي والفني بذاكرة فنانينا ولا سيما أنه من الأجناس التي تعرفنا عليها مؤخراً ودخلت المعترك الفني خلال سنوات الحرب.

محمد خالد الخضر