إعلان نتائج مسابقة الفنون الشعبية بالسويداء

السويداء-سانا

أعلن فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم نتائج مسابقة الفنون الشعبية التي أقيمت في الثاني من الشهر الحالي بمشاركة سبعة فرق شبابية من مختلف مناطق المحافظة.

وفاز بالمركز الأول للمسابقة فريق رابطة الشهيد سلمان خيو في شهبا تلاه فريق رابطة الشهيد غازي الدبيسي في بلدة القريا وحل ثالثا فريق رابطة الشهيد سليمان عبد الدين بمدينة السويداء.

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت روزانا الباسط عضو قيادة فرع شبيبة السويداء رئيس مكتب الأنشطة الفنية إلى أن المسابقة أقيمت ضمن مهرجان للفنون الشعبية بهدف تكريس مفاهيم الأصالة والتراث لدى جيل الشباب واكتشاف المواهب الفنية وصقلها وتنمية قدراتها.

وبينت الباسط أن النتائج تم اعتمادها من لجنة ضمت ممثلين عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ومديرية الثقافة ودائرة المسرح المدرسي بمديرية التربية وفرع الشبيبة وذلك وفق معايير موضوعة للمسابقة.

عمر الطويل

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