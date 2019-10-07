شيريميت: الخطة الأمريكية لاحتواء روسيا بالبحر الأسود عدوان سافر

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الدوما الروسي النواب ميخائيل شيريميت أن خطة واشنطن لردع روسيا في منطقة البحر الأسود عدوان صارخ.

وقال شيريميت لوكالة سبوتنيك “هذا ليس بالردع على الإطلاق لكنه عدوان أمريكي سافر ضد روسيا” محذرا الدول التي ستتبع الولايات المتحدة وتنشر الصواريخ على أراضيها بأنها ستكون في منطقة الدمار المحتملة وستتخذ روسيا خطوات لحماية حدودها ومصالحها الوطنية.

وفي وقت سابق نشر مركز التحليل التابع للحكومة الأمريكية راند كوربوريشن تقريراً عن استراتيجية “احتواء” روسيا في منطقة البحر الأسود يعرب واضعو الوثيقة عن قلقهم من أن موسكو قامت مؤخرا بتحديث أسطول البحر الأسود وزيادة قوتها في المنطقة العسكرية الجنوبية.

ويقترح الخبراء نشر أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ الساحلية في رومانيا وبلغاريا بالإضافة إلى توسيع مناورات الناتو والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا وجورجيا.

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