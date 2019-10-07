أربعة أفلام سورية تشارك بمهرجان الاسكندرية السينمائي

دمشق-سانا

أربعة أفلام طويلة وقصيرة تشارك في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الخامسة والثلاثين التي تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد وتنطلق فعالياته غدا وتستمر لغاية الثالث عشر من الشهر الجاري.

والأفلام السورية المشاركة وجميعها من إنتاج المؤسسة العامة للسينما هي “الاعتراف” للمخرج باسل الخطيب الذي يشارك في مسابقة الأفلام العربية و”درب السما” للمخرج جود سعيد الذي يشارك في مسابقتي الأفلام العربية والدولية إلى جانب الفيلمين القصيرين “جوري” للمخرج يزن أنزور و”العين الساحرة” للمخرج حازم زيدان اللذين يشاركان في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

وينظم المهرجان تظاهرة سينمائية خاصة بأفلام المخرج جود سعيد والتي تعرض بالتوازي مع فعاليات المهرجان وتضم أفلام “مرة أخرى”و”انتظار” وبانتظار الخريف ومطر حمص ورجل وثلاثة أيام.

شذى حمود

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