إيران تنشئ 3 محطات أرضية للاتصالات عبر قمر ناهيد1 الصناعي

طهران-سانا

أعلن رحيم إحساني رئيس مركز أبحاث منظومات النقل الفضائي التابع لمركز الأبحاث الفضائية الإيرانية إنشاء ثلاث محطات أرضية للاتصالات عبر قمر ناهيد1 الصناعي.

ونقلت وكالة فارس عن إحساني قوله في مؤتمر صحفي “تمكنا من اتخاذ خطوات جيدة للاستفادة من قمر ناهيد1 وتم تشغيل 3 محطات أرضية في قشم وماهدشت” مشيرا إلى أن المحطات الأرضية بحاجة إلى صيانة وتقييم دوري وهذا الأمر يجري بشكل جاد.

وأوضح إحساني أن البالونات الجوية لأنظمة الاتصالات الثلاثة يمكنها أن تقدم خدمات الرصد والتصوير معربا عن استعداده لتوفير التغطية للاتصالات هذا العام ولكل أنحاء البلاد حتى في حال الطوارئ.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أعلن أن الاستفادة من معطيات الأقمار الصناعية تكمن في إدارة مصادر المياه في ضوء أن البلاد تواجه شح المياه ومشكلة الجفاف وكذلك تزويد المزارعين باستشارات حول الفصول الأفضل لكل محصول من المحاصيل الزراعية وأوقاتها وأرباحها.

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