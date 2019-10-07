بدء موسم قطاف محصول القطن في منطقة الغاب

حماة-سانا

بدأت اليوم في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة عمليات قطاف محصول القطن للموسم الزراعي الحالي ضمن المساحات المزروعة التي بلغت 394 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال الموسم الماضي بلغت 2520 هكتاراً عازياً تراجع المساحات خلال الموسم الحالي لنقص مياه الري ولجوء الفلاحين إلى زراعات بديلة أقل تكلفة وأكثر ربحاً.

ولفت زروف إلى أنه سيتم تسويق محصول القطن هذا الموسم إلى محلج محردة بعد إعادة تشغيله ما يسهم بتوفير الوقت والمال على الفلاحين بعد أن كان يتم تسويق المحصول سابقاً إلى محلج الفداء بمركز مدينة حماة.

وكانت هيئة تطوير الغاب قدرت إنتاج الأراضي الواقعة تحت إشرافها بـ 515 طناً من القطن المحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency