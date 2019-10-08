مسرحية المهرج على خشبة عبد الحميد الزهراوي في حمص

حمص-سانا

يستعيد العرض المسرحي “المهرج” الذي استضافه مسرح عبد الحميد الزهراوي في مدينة حمص مساء اليوم النص الشهير الذي كتبه الأديب الراحل محمد الماغوط قبل نصف قرن من الزمان.

العرض الذي قدمته وحدة غالية فرحات الشبيبية من إعداد وإخراج فاخر أبو زهير حيث أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن فكرة المسرحية بسيطة تقوم على تقديم إحدى الفرق المسرحية المغمورة مسرحية تتناول شخصية القائد التاريخي عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قريش الذي أنشأ دولة عربية قوية في الأندلس عاشت أربعة قرون مبينا أن حبكة العرض تضم العديد من المواقف الدرامية المختلطة بين الكوميديا والتراجيديا بعد استحضار هذه الشخصية لتولد معها العديد من المقارنات بين أيام الزمن الماضي والوقت الراهن.

وبين أبو زهير أن الماغوط كتب مسرحية المهرج بهدف تسليط الضوء على أهمية قراءة التاريخ والاستفادة منه ولا سيما أنها تعالج عبر فصولها الثلاثة موضوعا يعد من أهم الموضوعات بالنسبة لجيل الشباب ألا وهو أهمية استعادة الأراضي العربية المغتصبة وفي مقدمتها فلسطين.

بدوره لفت رئيس مكتب الفنون في فرع الشبيبة بحمص ميار البارودي إلى ضرورة رعاية المواهب وصقلها وتنميتها وتوفير المنابر المناسبة لها منوها بأهمية عرض مثل هذه المسرحيات في تعريف جيل الشباب بالنتاج الأدبي المرموق للكتاب السوريين.

شارك في تمثيل العرض كل من عادل شحادة وغانيا الأبرش وفراس قباقيبو وهادي المرعي وريمون طعمة وحسام بركات ومحمد معلا وعبد الرحمن عميش وجميعهم من متتبعي دورات إعداد الممثلين.

هنادي ديوب