حماة.. إلقاء القبض على عصابة سرقة وسلب وشخصين يقومان بتصريف العملة دون ترخيص

حماة-سانا

ألقى عناصر شرطة حماة القبض على عصابة سرقة وسلب بالإضافة لشخصين يقومان بتصريف العملة دون ترخيص ومجرم محكوم بالسجن المؤبد.

وأفاد مصدر من قيادة شرطة حماة في تصريح لـ سانا بأن دورية من مركز الأمن الجنائي في السلمية ألقت القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص وبعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم سرقة وسلب وسطو على المدارس الحكومية والشقق السكنية والمحلات التجارية في مدينة حماة وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومواد غذائية وتم استرداد بعض المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولا.

ولفت المصدر إلى انه تم إلقاء القبض أيضا على شخصين يقومان بتصريف العملات الأجنبية والعربية دون ترخيص وتمت مصادرة المبالغ المالية منهما.

وأشار المصدر إلى أن مركز الأمن الجنائي في مصياف ألقى القبض على مجرم محكوم بالسجن المؤبد “يوجد بحقه اثنا عشر طلبا بجرائم القتل والسلب والخطف بقصد طلب الفدية وحكم قضائي بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة”.

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.

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