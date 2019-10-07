قراءة في كتاب “من الخيمة إلى الميدان” في ندوة حوارية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة القدس الدولية-سورية اليوم ندوة حوارية بعنوان قراءة في كتاب “من الخيمة إلى الميدان” للدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وذلك في ثقافي أبو رمانة بدمشق.

وأوضح ناجي في الندوة التي أقيمت احتفالاً بأعياد تشرين التحرير أن الكتاب يكشف أسباب استهداف فلسطين ويشكل وثيقة تاريخية للصراع العربي-الصهيوني والأحداث السياسية الداخلية وتقاطعاتها وتشابكاتها ويسجل التواريخ والأدوار التي لعبتها شخصيات فلسطينية وعربية في النضال ضد العدو على مدى سبعين عاماً والمؤامرات التي تعرضت لها القضية الفلسطينية.

وعبّر ناجي عن تفاؤله بانتصار الفلسطينيين رغم كل المخططات والمؤامرات الصهيوأمريكية ما دامت روح المقاومة موجودة في أطفال فلسطين قبل كبارها مؤكداً رفض التفاوض والتطبيع مع العدو لأن الفلسطينيين هم أصحاب الحق والعدو محتل.

بدوره أشار المدير العام لمؤسسة القدس خلف المفتاح إلى أهمية الكتاب كونه يوثق أحداث القضية الفلسطينية والمسيرة النضالية لشعبها وارتباطاتها بجملة من الوقائع على الصعيدين الفلسطيني والعربي لافتاً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لما جرى في سورية كان محاولة تصفية القضية الفلسطينية ولكن سورية استطاعت الانتصار على الإرهاب والحفاظ على القضية الفلسطينية كقضية مركزية لها .

حضر الندوة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وفعاليات اجتماعية وثقافية وعلمية.

يشار إلى أن الكتاب صدر عن دار العراب للدراسات والنشر والترجمة بدمشق 2019.

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