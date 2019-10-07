تحديد مواعيد الاختبار المعياري للقبول في ماجستير كلية الفنون الجميلة

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم مواعيد الاختبار المعياري للقبول في مفاضلة الدراسات العليا “الماجستير” لكلية الفنون الجميلة.

وحددت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه موعد الامتحان النظري “التحريري” والمتضمن “تاريخ وعلوم الفن” يوم الثلاثاء 15-10-2019 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة فيما حددت الامتحان العملي “قدرات إبداعية” يوم الأربعاء 16-10- 2019 والامتحان العملي “تقانات وتطبيقات” يوم الخميس 17-10-2019 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

كما حددت موعد الامتحان النظري “المقابلة الشفهية” يومي الأحد والاثنين 20و21- 10-2019 من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهراً.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل لاختبار القبول المعياري مستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري مبينة أن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة مصدقة عن “درجة الإجازة الجامعية الأولى” أو إشعار تخرج وطلب تقدم للاختبار وصورة عن الهوية الشخصية ودفع رسم للاختبار بقيمة 2500 ليرة سورية.

ويضم ماجستير كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق خمسة اختصاصات هي “التصوير والنحت والغرافيك والتصميم الغرافيكي والملتيميديا والعمارة الداخلية”.

هيلانه الهندي

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