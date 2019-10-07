بغداد-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة القضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم عقب محادثات مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد نقله موقع “روسيا اليوم” لفت لافروف إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم والقضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية.

وأعلن لافروف أن لدى موسكو وبغداد نهجاً مشتركاً فيما يتعلق بخفض التوتر في منطقة الخليج وقال: “لدينا مواقف مشتركة حول كيفية خفض التوتر في منطقة الخليج فنحن وأصدقاؤنا العراقيون نعتبر أنه من الضروري القيام بذلك بطريقة تتضافر معها جهود جميع اللاعبين وليس على حساب المخططات التي تقدم انقساماً”.

من جهته أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ضرورة رفع التبادل التجاري بين العراق وروسيا وعودته إلى سابق عهده مشيراً إلى أن العراق يتطلع إلى رفع التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأمن والنفط والغاز وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفييتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون العسكري التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري إضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

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