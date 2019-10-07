اختتام البطولة التنشيطية للشطرنج بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت البطولة التنشيطية برياضة الشطرنج في السويداء التي أقيمت بإشراف اللجنة الفنية الفرعية للعبة بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة.

وفاز بالمركز الأول لفئة تحت 8 سنوات كمي الشاطر تلاه أوس البني ثم جاد الأشقر ولفئة تحت 10 سنوات حمزة نصر أعقبه فجر حامد وتيم الشاطر ولفئة تحت 12 سنة جاد الصفدي وحل ثانيا نسيم الشوفي وثالثا فاتح الزيلع ولفئة تحت 14 سنة جاء تيم الشوفي أولا تاركا المركزين الثاني والثالث لكل من حازم الحاج وسوار نصر.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء حمد السعد إلى أن البطولة أقيمت على مدار يومين من خمس جولات لفئات 8 و12 و14 سنة وست جولات لفئة 10 سنوات وشهدت منافسة قوية مبينا أنه رغم المشاركة الواسعة فيها غاب عنها بعض اللاعبين المتميزين من أبطال الجمهورية.