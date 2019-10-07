طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية ونفذ طيرانا دائريا صباح اليوم فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

وجاء في بيان صدر اليوم عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني إن “سبع طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه وفوق مناطق الشوف والجنوب فوق مناطق البقاع الغربي وفوق مناطق جبيل وصولا إلى البقاع الشرقي ثم غادرت جميعها الجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وكان بيان لقيادة الجيش اللبناني ذكر أمس أن أربع طائرات حربية خرقت الأجواء اللبنانية.