قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم والخليل وقلقيلية وطولكرم ورام الله وسلفيت وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق فجر اليوم خلال اقتحام مئات المستوطنين “قبر يوسف” شرق نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا “قبر يوسف” وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وبحالات اختناق.