الحرارة توالي انخفاضها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية الغربية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتقترب من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية متفرقة فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية الغربية.

والرياح غربية إلى جنوبية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الاثنين الثلاثاء الاربعاء دمشق 29/15 32/17 33/17 القنيطرة 25/12 28/14 29/14 درعا 29/14 32/16 33/16 السويداء 25/13 28/15 29/15 حمص 28/15 31/17 32/17 حماة 29/16 32/18 33/18 الحسكة 31/14 34/16 35/16 اللاذقية 28/21 31/22 31/22 طرطوس 27/22 30/23 30/23 حلب 28/14 31/16 32/16 ادلب 27/14 30/16 31/16 دير الزور 30/15 33/17 34/17 الرقة 29/13 32/15 33/15

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