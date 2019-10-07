برشلونة يتقدم إلى المركز الثاني بفوزه على إشبيلية برباعية

برشلونة-سانا

تقدم برشلونة إلى المركز الثاني خلف ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه برباعية نظيفة على إشبيلية اليوم في لقاء شهد طرد عثمان ديمبلي ورونالد أراخو الذي لعب لأول مرة.

ومنح لويس سواريز التقدم لحامل اللقب بضربة خلفية مذهلة في الدقيقة 27 وبعد ذلك بخمس دقائق لمس التشيلي أرتورو فيدال الكرة ليحول تسديدة أرتور ميلو إلى الشباك.

وجعل ديمبلي الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 بعد مجهود فردي مذهل.

وهز ميسي قائد برشلونة الشباك من ركلة حرة قبل 12 دقيقة من النهاية ليفتتح رصيده في موسم ابتلي فيه بالإصابات لكن النهاية كانت مريرة لفريق المدرب إرنستو بالبيردي الذي يتأخر بنقطتين عن ريال مدريد.

وشارك المدافع أراخو القادم من أوروغواي بدلا من جان كلير توبيدو المصاب لكنه ترك الملعب بعد 14 دقيقة بسبب طرده عقب تدخل متهور ضد جافيير هرنانديز فيما طرد ديمبلي لاعتراضه على القرار.