الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تكرم 500 أسرة شهيد .. وتقدم فيلم جبال الشمس تكريماً للمرأة السورية وصمودها

دمشق -سانا

تزامناً مع الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية أقامت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” حفلاً تكريمياً لـ500 عائلة شهيد من حماة الوطن رجال الجيش العربي السوري في محافظة دمشق وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون .

وجاء الحفل الذي شكل استذكاراً لأبطال حرب تشرين التحريرية من رجال الجيش العربي السوري الذين حطموا أسطورة جيش العدو الذي ” لا يقهر” إلى أبطال الجيش اليوم الذين انتصروا على الإرهاب الأسود رسالة تحية للشعب السوري وبطولات جيشه الباسل وأمهات الشهداء اللواتي شكلن نموذجاً يحتذى بالإرادة والعزيمة.

وتخلل الحفل عرض فيلم “جبال الشمس ” من إنتاج الجمعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما وإخراج أيمن زيدان يجسد الشهادة وقيمة الشهداء ودور المرأة السورية في غرس قيم حب الوطن وصلابتها وعزيمتها في مواجهة الإرهاب وجدارتها بالحياة إضافة إلى فيلم توثيقي عن الجمعية.

وألقى الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية كلمة أشار فيها إلى تضحيات رجال الجيش العربي السوري الذين كانوا نعم المؤتمن على الوطن والشرف وإلى بذل الدماء لتبقى سورية كريمة عزيزة.

وقال المفتي حسون إن أسر الشهداء هم من صانوا الوطن بصبرهم وصمودهم وأمهات الشهداء اللواتي نثرن على الوطن عطراً وطيباً وآباء الشهداء الذين ربوا أبناءهم على العزة والإباء.

بدوره أشار رئيس الجمعية الدكتور مازن حميدي إلى أن الحرب الإرهابية على سورية تتطلب تكاتف الجميع والعمل معا لدعم ذوي الشهداء الذين ضحوا ليبقى الوطن وهذا ما تعمل عليه الجمعية موضحاً أن فيلم جبال الشمس الذي تم إنتاجه بالشراكة مع وزارة الثقافة يحمل في طياته رسالة عن صمود الأم السورية وأمهات الشهداء الذين بفضلهن كان هناك أبطالاً دافعوا عن الوطن.

حضر حفل التكريم العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع ووزراء الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والثقافة محمد الأحمد والإعلام عماد سارة والسياحة محمد رامي رضوان مرتيني والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية ومحسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وشهيرة فلوح مدير عام مديرية مدارس أبناء وبنات الشهداء ومدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن وعدد من ضباط الجيش وأسر ذوي الشهداء وشخصيات فنية وثقافية وإعلامية.

شهيدي عجيب